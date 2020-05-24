بالصور.. كركوك تنضم للمدن الخالية من مظاهر العيد بسبب كورونا

2020/05/24 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أجرت (بغداد اليوم)، جولة ميدانية في شوارع مدينة كركوك شمال البلاد، في أول ايام عيد الفطر، فيما بدت الشوارع خالية من مظاهر العيد وحركة الاهالي المعتادة في اليوم الاول من عيد الفطر.

وكانت (بغداد اليوم)، قد أجرت جولة ميدانية في شوارع السليمانية، في أول ايام عيد الفطر.

وقال (مراسلنا)، إن المدنية خالية من مظاهر العيد بسبب قرار حظر التجوال الذي فرضته حكومة إقليم كردستان لتفادي انتشار فيروس كورونا في الإقليم.

واضاف أن الشوارع والازقة خالية تماما من المواطنين، التزاما بقرار حظر التجوال الصادر من حكومة الإقليم.

وبسبب كورونا، اقدمت السلطات الامنية في محافظة النجف، الاحد (24 أيار 2020)، على اغلاق مقبرة "وادي السلام" وسط المحافظة بالصبات الكونكريتية، وهي الوجهة الاكثر اكتظاظا بالاهالي من المحافظات الجنوبية والوسط بايام العيد.

وأكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية بعد عيد الفطر لمكافحة فيروس كورونا، فيما كشف سبب الارتفاع في عدد الاصابات وحدد مصير الحظر الجزئي بعد العيد.

ونقلت وكالات الانباء الرسمية عن التميمي قوله إن "الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن اعادة فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه لان يمكن وزارات الدولة من مواصلة عملها "، لافتا إلى أن "حظر التجوال الشامل سيستمر لتسعة ايام خلال فترة العيد".

وأضاف أن "وزارة الصحة ستقيم الموقف الوبائي بعد العيد لاتخاذ اجراءات تتناسب مع الوضع الصحي"، مبينا أن "ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا يعود الى عدم التزام المواطنين بالطرق الوقائية واجراءات حظر التجوال".

ويوم أمس السبت، سجلت وزارة الصحة العراقية، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، اذ بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اكثر من 300 اصابة، فيما كانت الحصة الاكبر من تلك الاصابات لمحافظة بغداد.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، الذي نشرته الوزارة "- تم فحص ( 6352 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (182182).

وتابع "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة امس (308) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 179، بغداد/ الكرخ: 94، مدينة الطب: 1، البصرة: 6، النجف: 1، السليمانية: 7، اربيل : 1، دهوك: 1، ديالى: 3، كربلاء: 3، المثنى: 5، واسط: 6، صلاح الدين: 1".

واشار الى ان حالات الشفاء من الفيروس بلغت "53 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 7، بغداد / الكرخ: 25، البصرة: 14، بابل: 1، ديالى: 6".

اما الوفيات فقد سجلت الصحة "وفاة 5 حالات موزعة كالتالي : 3 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتين في مدينة الطب".

وبذلك يكون مجموع الإصابات: "4272، ومجموع حالات الشفاء: 2585، والراقدين الكلي: 1535، ومجموع الوفيات: 152".

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الاحد 24-5-2020، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاقليم.

وقال بيان مقتضب لصحة كردستان انها "سجلت اليوم 7 اصابات في اربيل و 8 اخرى في السليمانية" دون ذكر المزيد من التفاصي

بغداد اليوم- كربلاء

أكدت العتبة الحسينية المقدسة، الأحد، أنها لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفشي فيروس كورونا في العالم لتنفيذ برنامجها الرمضاني التبليغي السنوي لأكثر من 20 لغة الذي يقيمه قسم الشؤون الدينية.

وقال مسؤول القسم، رائد الحيدر

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية، احمد الصفار، الاحد 24-5-2020، ان مجلس النواب العراقي، لن يسكت عن ملف تقديم الحسابات الختامية للحكومات السابقة، مبينا ان حجم هدر الاموال فيها كان كبيرا جدا وغير خاضع لاي رقابة برلمانية.

وقال الصفار في ح

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