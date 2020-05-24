تسجيل 15 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كردستان

2020/05/24 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الاحد 24-5-2020، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاقل...





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