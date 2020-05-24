العتبة الحسينية تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ برنامج ديني وبـ20 لغة عالمية

2020/05/24 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أكدت العتبة الحسينية المقدسة، الأحد، أنها لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفشي فيروس كورونا في العالم لتنفيذ برنامجها الرمضاني التبليغي السنوي لأكثر من 20 لغة الذي يقيمه قسم الشؤون الدينية.

وقال مسؤول القسم، رائد الحيدري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معهد وارث الأنبياء لإعداد المبلغين في العالم والتابع لقسمنا في العتبة الحسينية المقدسة اضطر هذا العام إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ برنامجه التبليغي في رمضان الذي يضم أكثر من 200 طالب من داخل وخارج العراق".

من جانبه، أكد مدير المعهد، الشيخ أحمد العاملي بحسب البيان "تجهيز خطة تبليغية تشمل أكثر من 15 دولة في العالم".

وتابع العاملي :"تعذّر علينا القيام بالبرنامج كما في الأعوام السابقة، ما دفعنا إلى تنفيذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر ترجمة محتويات البرنامج باللغات العالمية"، مشيرا إلى أن "الترجمة شملت اللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية، البرتغالية، الفارسية، الاوردو، الروسية، الإندونيسية، الأذربيجانية، إضافة اللغات المنتشرة في القارة الأفريقية (الهوسا، السواحلية، البمبرية، الملغاشية، اللينغالية، الاجودية، الفولانية، المورية، البيسية، المادنغانية، السانوفية، الغادوية)".

بغداد اليوم _ كردستان

أجرت (بغداد اليوم)، جولة ميدانية في شوارع مدينة كركوك شمال البلاد، في أول ايام عيد الفطر، فيما بدت الشوارع خالية من مظاهر العيد وحركة الاهالي المعتادة في اليوم الاول من عيد الفطر.

وكانت (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الاحد 24-5-2020، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاقليم.

وقال بيان مقتضب لصحة كردستان انها "سجلت اليوم 7 اصابات في اربيل و 8 اخرى في السليمانية" دون ذكر المزيد من التفاصي

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية، احمد الصفار، الاحد 24-5-2020، ان مجلس النواب العراقي، لن يسكت عن ملف تقديم الحسابات الختامية للحكومات السابقة، مبينا ان حجم هدر الاموال فيها كان كبيرا جدا وغير خاضع لاي رقابة برلمانية.

وقال الصفار في ح

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