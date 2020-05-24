2020/05/24 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز الدم في باب المعظم يدعو المتعافين من فايروس كورونا إلى التبرع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مركز الدم في باب المعظم يدعو المتعافين من فايروس كورونا إلى التبرع) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مركز الدم في باب المعظم يدعو المتعافين من فايروس كورونا إلى التبرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).