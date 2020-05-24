قتلى بينهم نساء وأطفال.. انفجار في الصومال أثناء احتفال بعيد الفطر

2020/05/24 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرون، بينهم نساء وأطفال، بانفجار الأحد في بيداوة التي تبعد حوالى 250 كلم شمال غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.

وقال المسؤول في الشرطة محمد مختار، إن "المعلومات الأولية التي تلقيناها تفيد بانتشال جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار وإصابة أكثر من عشرين آخرين"، موضحا أن بين الضحايا "نساء وأطفالا".

وخرج الناس في الصومال الأحد لصلاة العيد والاحتفال في المتنزهات رغم جائحة كورونا.

وأضاف مختار أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في أي لحظة لأن بعض الاشخاص أصيبو بجروح بالغة".

وقال الشاهد محمد إبراهيم إن الحشد كان يرقص ويغني محتفلا بعيد الفطر حين وقع الانفجار.

وأورد "لست خبيرا، لكنني أعتقد أنها قنبلة وضعت بجانب الطريق.



الانفجار كان هائلا وأسفر عن عدد من الضحايا يفوق ما تخلفه قنبلة يدوية".

وقال شاهد آخر هو عبدي حسن إن الناس كانوا متجمعين منذ السبت في المكان للمشاركة في عروض رقص تقليدية.

وأضاف "الجميع في المدينة صدموا لما حدث.



كيف يمكن قتل مدنيين أبرياء كانوا يحتفلون بالعيد ولم يؤذوا أحدا".

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن الصومال تتعرض عادة لهجمات يشنها متمردو الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وينشط أيضا تنظيم داعش في الصومال.

والأحد الماضي قُتل محافظ إقليم مدغ وثلاثة من حراسه في تفجير انتحاري في عاصمة الإقليم غالكعيو تبنّته حركة "الشباب" الإسلامية.

وترتبط حركة الشباب الصومالية بتنظيم القاعدة، وتسعى لإطاحة الحكومة الصومالية المعترف بها دوليا والمدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وقوامها 20 ألف جندي.

وأُخرجت حركة الشباب من مقديشو في العام 2011 وخسرت غالبية معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، وتشن عمليات انطلاقا منها.

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