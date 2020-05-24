إحراق مقر ميليشيا العصائب في ميسان مجددا.. و

2020/05/24 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة محافظة نينوى العراقية إن "طفلة في الثامنة من عمرها وجدت مقتولة في أحد هياكل الدور غير المكتملة في المحافظة، مضيفة أن أحد أقارب الفتاة مسؤول عن قتلها.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها بعثورهم على ابنتهم في "أحد الهياكل" في حي القاهرة شمالي الموصل، بعد فترة من خروجها من المنزل لشراء بعض الحاجيات.

وبحسب مدير الإعلام في شرطة المحافظة العقيد مازن الأحمدي فإن "قوة مكافحة الجرائم أجرت تحقيقا فوريا تبين فيه أن ابن عم الطفلة، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، هو من نفذ الجريمة".

وقال الأحمدي إن ابن العم "يعاني من اختلال عقلي".

وأثار الحادث صدمة في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، خاصة وأن الحادث هو الثاني في أقل من شهر، الذي يتعرض فيه طفل إلى القتل ورمي جثته في "هيكل" في المدينة.

وبحسب مدونين، فإن هناك طفلا ثالثا قد يكون تعرض لجريمة مماثلة، في الموصل أيضا، لكن الجهات الحكومية لم تؤكد الخبر حتى الآن.

وأعلنت شرطة محافظة نينوى في الخامس من مايو، إلقاء القبض على متهمين اثنين بقتل واغتصاب طفل عمره 8 سنوات في منطقة شمال غربي مدينة الموصل، في جريمة هزت الرأي العام العراقي لأيام.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن "جثمان طفل عمره ثماني سنوات واسمه (شاهين وسام) وجد مهشم الرأس تحت أحجار كبيرة في أحد المساجد المهجورة في محافظة نينوى.

وانتشر وسم #حق_شاهين في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية للمطالبة بالقصاص من الفاعلين.

وقالت أنباء غير مؤكدة، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، إن أحد المتهمين يمت بصلة قرابة للضحية، والآخر جاره.

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