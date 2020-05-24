الاقتصادية النيابية تحذر من الاقتراض الخارجي

2020/05/24 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، الحكومة من الاقتراض الخارجي بسبب الفوائد المترتبة عليه وتكبيل البلاد بديون، فيما دعت الى الاقتراض من المصارف الداخلية الاهلية لحل الازمة المالية.وقالت عضو لجنة الاقتصاد للنيابية ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان الحكومات السابقة اقترضت من الخارج وتسببت بإثقال البلاد بالديون فضلا عن الفوائد المترتبة عليها والتي لازال العراق […]

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