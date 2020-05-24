الإعلان عن إجراءات جديدة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بعد العيد

2020/05/24 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية جديدة بعد عيد الفطر المبارك لمكافحة كورونا.وقال التميمي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية وتابعته أين الاخبارية ، إن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه”، مشيراً إلى أن “حظر التجوال الشامل سيستمر لتسعة ايام خلال فترة العيد”.وأضاف أن “وزارة الصحة ستقيم الموقف الوبائي بعد العيد لاتخاذ اجراءات تتناسب مع الوضع الصحي، اذ ان ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا يعود الى عدم التزام المواطنين بالطرق الوقائية واجراءات حظر التجوال”.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ، امس السبت، عن تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى قفزة يسجلها العراق منذ بداية انتشار الوباء.

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