كندا تسجيل 1189 اصابة و103 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/24 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الاحد، عن تسجيل 1189 اصابة و103 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، ان "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 84081 حالة، مسجلة ارتفاعا بواقع 1189 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات التي سببها الفيروس بلغ إجمالا 6380 حالة، سجلت 103 منها منذ أمس السبت".وشهدت معدلات الإصابات والوفيات اليومية في كندا ارتفاعا طفيفا منذ يوم أمس حين أعلنت السلطات عن 1127 إصابة و97 حالة وفاة جديدة.وسجل العدد الأكبر من إصابات كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.وبموجب إحصائية اليوم، باتت كندا في المركز الـ13 عالميا بعدد الإصابات بالعدوى، متقدمة على الصين التي سجلت حتى الآن قرابة 84100 حالة، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".

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