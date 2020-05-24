الأزمة النيابية تطمئن العراقيين وتوضح أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا

2020/05/24 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزت لجنة الأزمة النيابية، الأحد، أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الايام القليلة الماضية الى "توسيع الرصد الوبائي"، مطمئنة في ذات الوقت المواطنين بامكانية السيطرة على الوباء..

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي لوكالة شفق نيوز، إن "التصاعد الكبير في اعداد حالات الإصابة فيروس كورونا جاء نتيجة توسيع الجهود للرصد الوبائي وزيادة عدد الفحوصات في المسح الميداني، حيث تضاعفت اعدادها باليوم الواحد مقارنة بالأيام السابقة"، مشيرا إلى أن "عدد الذين كان يتم فحصهم بالمئات، أما الآن وصل إلى ستة ألاف".

وأضاف خلاطي، أن "العراق مسيطر على الإصابات بفيروس كورونا ويحتاج إلى إلية جديدة للتعامل مع الحالات المصابة وتعريفات وبرتوكولات جديدة في توسيع الرصد والمسح الوبائي".

وأكد خلاطي، "نحن نحتاج إلى توسيع حالات الرصد الوبائي أكثر وإقامة حجر وحظر التجوال للمناطق التي تسجل إعداد كبيرة من الإصابات"، مشددا على "استخدام طريقة حجر المنزلي للحالات المشخصة والتي لا توجد عليها أي إعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم امس السبت، تسجيل ٥ وفيات و٣٠٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة، والتي تعد اعلى حصيلة اعداد منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في تشرين الثاني 2019.

وارتفع مجموع الإصابات في العراق إلى ٤٢٧٢، ومجموع حالات الشفاء الى ٢٥٨٥، والراقدين الكلي الى ١٥٣٥، ومجموع الوفيات الى ١٥٢.

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