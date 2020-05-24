الشرطة الاتحادية: القبض على “أكبر سارق سيارات” في بغداد

2020/05/24 | 19:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على صاحب رقم قياسي في سرق السيارات في العاصمة بغداد، من دون الكشف عن هويته.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه “وبعملية استخبارية محكمة القت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية القبض على المتهم ( س.ف.ك) حيث قام بسرقة السيارات من خلال عمليات […]

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