إرجاء محاكمة نتانياهو بتهم فساد

2020/05/24 | 19:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم فساد بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية المحتلة.وخلال جلسة الأحد، طلب محامو نتانياهو أشهرًا إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، في حين طلبت النيابة العامة أن يجري الاستماع لإفادات الشهود سريعًا.وأكد القضاة الثلاثة أنهم سيقومون بدراسة طلبات الطرفين، وقاموا برفع الجلسة […]

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