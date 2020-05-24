2020/05/24 | 19:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 342295 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.وسُجّلت رسميًّا أكثر من 5.327.680 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.ولا تعكس الأعداد إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 342 ألف وفاة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 342 ألف وفاة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).