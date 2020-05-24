تحالف دولي : فاعلية لقاح كورونا قد تظهر في الخريف

2020/05/24 | 20:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) سيث بيركلي لصحيفة سويسرية أن “المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف متنبأ بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع”.وقال لصحيفة إن.زد.زد أم زونتاج في مقابلة: ”لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح […]

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