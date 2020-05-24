الصحة العراقية تكشف عن اجراءات سيتم اتباعها بعد العيد

2020/05/24 | 20:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية جديدة بعد عيد الفطر المبارك لمكافحة كورونا، فيما كشف سبب الارتفاع في ع...

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