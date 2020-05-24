بالصورة: هلال شهر شوال في سماء بغداد

2020/05/24 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم صورة هلال شهر شوال كما ظهرت اليوم في سماء بغداد.

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