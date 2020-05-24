2020/05/24 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة: هلال شهر شوال في سماء بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
تنشر بغداد اليوم صورة هلال شهر شوال كما ظهرت اليوم في سماء بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة: هلال شهر شوال في سماء بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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