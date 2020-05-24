الحشد الشعبي يعلن اعتقال اثنين من كبار ارهابي داعش شرقي الفلوجة 

2020/05/24 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن معاون امر لواء 27 للحشد الشعبي ابو حيدر الطليباوي، الاحد، اعتقال اثنين من كبار عناصر داعش الاجرامية بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .وقال الطليباوي لـ /المعلومة/ ، إن “قوة من لواء 27 للحشد الشعبي شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق جزيرة ومنطقة السدة والضابطية باتجاه حزام بغداد شرقي مدينة الفلوجة، […]

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