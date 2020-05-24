ايطاليا تسجل 531 اصابة و50 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/24 | 20:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل 531 اصابة و50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت السلطات في بيان، انه "تم تسجيل 50 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 32785 حالة وفاة".وعلى الرغم من أن حصيلة اليوم تمثل انخفاضا بأكثر من الضعفين مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (119 وفاة) فقد أشارت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إلى أن هذا الرقم لا يضم الوفيات في إقليم لومبارديا، وهي المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا بالوباء.وأضافت انه "تم تسجيل 531 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 669 إصابة أمس)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 229858، بما في ذلك 56594 حالة نشطة، بينها 553 مريضا في العناية المركزة".وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي الذي يسبب فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن 140479 شخصا، وخضع نحو 2.2 مليون من مواطني البلاد الذين يصل عددهم إلى نحو 60 مليونا لفحص كورونا.

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