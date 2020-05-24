بسبب كورونا… ارتفاع نسبة البطالة بين السوريين بتركيا

2020/05/24 | 20:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت جمعية «التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين» في تركيا استطلاعاً استهدف اللاجئين السوريين في تركيا وكيف تأثروا بتداعيات فيروس كورونا في البلاد.ووفق ما نشرته صحيفة «قرار» التركية، اليوم الأحد، فإن الجمعية استطلعت آراء 960…

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