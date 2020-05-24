2020/05/24 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي، اليوم الاحد، بان القوات الامنية ابطلت مفعول عجلة مفخخة من مخلفات مجرمي داعش جنوبي مدينة الفلوجة .وقال الجميلي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة من قيادة شرطة الانبار تمكنت من ابطال مفعول عجلة مفخخة من مخلفات مجرمي داعش بعملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير شرطة الفلوجة لـ” العهد نيوز”: ابطال مفعول عجلة مفخخة بعملية امنية استباقية جنوبي المدينة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير شرطة الفلوجة لـ” العهد نيوز”: ابطال مفعول عجلة مفخخة بعملية امنية استباقية جنوبي المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).