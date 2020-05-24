الكاظمي يتفقد مدينة الطب وردهات كورونا،،مسؤولو الصحة: نتوقع نصف مليون إصابة في أكبر كارثة صحية بتاريخ العراق الحديث!

2020/05/24 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى مستشفى مدينة الطب برفقة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، لمتابعة آخر إجراءات رعاية المصابين بفيروس كورونا، فيما قال اعضاء في خلية الازمة ان “الجدار الطبي العراقي قد يتصدع في أي وقت”.وذكر بيان من إعلام رئاسة الوزراء، ان الكاظمي “أجرى، بعد ظهر اليوم، جولة […]

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