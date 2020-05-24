2020/05/24 | 20:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن ادخال جهازمتطور ملف اجراء التحاليل المختبرية الخاصة بفيروس كورونا لاول مرة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العمل بجهاز ال (Pcr) الخاص بإجراء تحاليل الكورونا فايروس في دائرة صحة ديالى تمت المباشرة به لاول مرة مؤكدا اجراء تحاليل 4 حالات اشتباه وكانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن ادخال جهاز “Pcr” gمواجهة كورونا لاول مرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن ادخال جهاز “Pcr” gمواجهة كورونا لاول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).