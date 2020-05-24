الكاظمي يناقش تطورات جائحة كورونا في مدينة الطب ويتابع حظر التجول

2020/05/24 | 20:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، جولة تفقدية في مدينة الطب ومستشفى الشفاء، واشاد بجهود الملاكات الطبية والتمريضية والجهات الساندة، فيما تابع تنفيذ حظر التجوال الشامل.

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، بعد ظهر اليوم ، جولة تفقدية في مدينة الطب ومستشفى الشفاء، برفقة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدّمة للراقدين وإجراءات مواجهة جائحة فايروس كورونا وطرق الوقاية المتبعة ".

واشار البيان الى أن الكاظمي، إبتدأ جولته بزيارة عدد من الأطفال الراقدين في مدينة الطب واطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة ، و‏‎وتوجّه بعد ذلك الى مركز الشفاء التخصصي للأزمات وتفقد عددا من الراقدين فيه، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وبحسب البيان فقد، ناقش الكاظمي مع الكادر الطبي تطورات جائحة كورونا والإجراءات المتخذة لمكافحتها، وحثهم على بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين، مقدّما التهاني لجميع العاملين في المؤسسات الصحية بمناسبة حلول عيد الفطر ، ومشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الطبية والتمريضية والجهات الساندة.

ولفت البيان الى أن رئيس مجلس الوزراء تابع خلال جولته التفقدية تنفيذ حظر التجوال الشامل .

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