تقرير صادم: مباراة لليفربول أسفرت عن وفاة 41 شخصا بـ

2020/05/24 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير تحليلي لوزارة الصحة البريطانية، "فاجعة" نتجت عن مباراة ليفربول الإنجليزي أمام...





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