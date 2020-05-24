خاص لـ” العهد نيوز”.. اعتقال قياديين بارزين من مجرمي داعش بعملية امنية شرقي الفلوجة

2020/05/24 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار تمكنت قوة من لواء 27 للحشد الشعبي اليوم، اليوم الاحد ، من اعتقال قياديين بارزين من عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية شرقي مدينه الفلوجة .وقال معاون امر اللواء ابو حيد الطليباوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من لواء 27 للحشد الشعبي نفذت حملة دهم وتفتيش تركزت […]

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