2020/05/24 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في صحة ذي قار لـ ’ناس’: سجلنا إصابات جديدة.. وأجهزة ’بي سي آر’ خارج الخدمة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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