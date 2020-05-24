الموقف الوبائي اليومي: 197 إصابة بكورونا و”قفزة كبيرة” في حالات الشفاء

2020/05/24 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لرصد حالات الاصابة بكورونا في البلاد.وقال بيان للصحة، أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (٦٥٠٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٨٦٨٥)”.– سجلت مختبرات وزارة الصحة […]

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