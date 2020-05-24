العراق يسجل 8 وفيات و197 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/05/24 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاحد اول ايام عيد الفطر انه تم فحص (٦٥٠٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في […]

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