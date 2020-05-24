مسؤول سوداني: كورونا أحالت البلاد إلى سجن كبير!

2020/05/24 | 21:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال رئيس حركة العدل و المساواة في السودان، جبريل إبراهيم محمد، إن كورونا احالت البلاد الى سجن كبير! وأضاف جبريل لدى تهنئته الشعب السوداني وحركته وعضويتها إن “وباء كورونا سرق فرحة العيد من أطفالنا و أسرنا التي فقدت أعزاءها، وأحال البلاد إلى سجن كبير”.وأضاف: نتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يرفع عن بلادنا […]

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