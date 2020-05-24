2020/05/24 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر: المثنى تسجل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يتبع .........

بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير تحليلي لوزارة الصحة البريطانية، "فاجعة" نتجت عن مباراة ليفربول الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال تحليل الوزارة إن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد التي أقيمت على استاد أنفيلد،

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أمستردام الهولندية، أن مناعة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد تستمر لمدة 6 شهور فقط، وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية.

ووفقاً للدراسة الجديدة فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالفي

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) سيث بيركلي، الأحد (24 ايار 2020)، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف، متنبأ بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح عل

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