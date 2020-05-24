بعد تسجيل 197 اصابة بكورونا اليوم.. الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل

2020/05/24 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات و197 اصابة على مستوى البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و197 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 12 محافظة، ليصل عدد الاصابات إلى 4469، والوفيات 160حالة.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "6503 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 188685".

وأضاف البيان، أن "مختبرات الصحة سجلت لهذا اليوم (197 ) إصابة في العراق موزعة كالتالي، في بغداد/ الرصافة: 71، بغداد/ الكرخ: 63، مدينة الطب: 6، البصرة: 5، السليمانية: 8، اربيل : 8، دهوك: 6، ديالى: 1، كربلاء: 18، الديوانية: 3، ميسان: 1، بابل: 1، ذي قار: 4، صلاح الدين: 2".

وتابع، أن "حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت 153، وزعت على مناطق بغداد/ الرصافة: 21، بغداد / الكرخ: 16، البصرة: 77، ميسان: 17، واسط: 4، السليمانية: 17، اربيل : 1".

وسجل الموقف الوبائي "8 وفيات كانت حالتين منها في بغداد/ الرصافة، وحالتين في بغداد/ الكرخ، و3 حالات في مدينة الطب، وحالة واحدة في واسط".

ومع الموقف الوبائي لليوم، وصل مجموع الاصابات المسجلة بالفيروس إلى "4469، ومجموع حالات الشفاء 2738، وعدد الراقدين الكلي: 1571، ومجموع الوفيات: 160".

بغداد اليوم- نينوى

كشف مصدر أمني من محافظة نينوى، الاحد (24 أيار 2020)، عن تفاصيل جريمة مروعة حدثت في قضاء مخمور شرقي محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جريمة قتل حدثت في ناحية (القراج قريه بونجينه) التابعة لقضاء مخمور شرقي محا

بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل ، الاحد (24 أيار 2020)، من انفلات الوضع الامني جنوب محافظة كركوك، داعيا "لاطلاق حملة عسكرية بالتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة للقضاء على فلول تنظيم داعش

بغداد اليوم _ المثنى

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الاحد، تنفيذ خطة امنية في منطقة البادية باسناد طيران القوة الجوية، بالقرب من الحدود المشتركة مع السعودية.

وقال قائد شرطة المثنى، اللواء سامي سعود، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد تسجيل 197 اصابة بكورونا اليوم.. الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد تسجيل 197 اصابة بكورونا اليوم.. الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).