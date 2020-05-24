صحة ذي قار توضح تفاصيل الحالات الـ 4 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا

2020/05/24 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

اوضحت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد (24 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الـ 4 المؤكد اصابتها اليوم بف...





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