2020/05/24 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم
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اوضحت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد (24 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الـ 4 المؤكد اصابتها اليوم بف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة ذي قار توضح تفاصيل الحالات الـ 4 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ذي قار
اوضحت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد (24 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الـ 4 المؤكد اصابتها اليوم بف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة ذي قار توضح تفاصيل الحالات الـ 4 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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