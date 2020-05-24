الكاظمي يناقش تطورات فيروس كورونا في مدينة الطب مع وزير الصحة

2020/05/24 | 21:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جولة تفقدية في مدينة الطب ومستشفى الشفاء، واشاد بجهود الملاكات الطبية والتمريضية والجهات الساندة، فيما تابع تنفيذ حظر التجوال الشامل.وقال مكتب الكاظمي في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم الاحد إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى بعد ظهر اليوم جولة تفقدية في مدينة الطب ومستشفى […]

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