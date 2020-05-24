2020/05/24 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن قيام مفارز الشرطة النهرية التابعة لها بمنع امرأة من الانتحار في نهر الحلة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تمكن أفراد دورية النجدة نداء، من منع امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها في شط الحلة ضمن منطقة باب الحسين وسط المدينة".وأضافت انها "اقدمت على فعل ذلك بسبب مشاكل عائلية تعاني منها حسب إدعائها".وأكدت انه "تم تسليمها الى ذويها واتخاذ الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تمنع امرأة من الانتحار في نهر الحلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تمنع امرأة من الانتحار في نهر الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).