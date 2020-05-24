صحة ذي قار: اصاباتنا بكورونا قاربت الـ100 حالة

2020/05/24 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم الاحد، ان تراكمي الاصابات بفيروس كورونا قاربت الـ100 اصابة مؤكدة.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل اربع حالات اصابة جديدة حيث كانت نتيجة الفحص المختبري موجبة اي انها مصاب بهذا الفيروس".وأضاف ان "اثنين من المصابين من سكنة قضاء سوق الشيوخ واثنين من سكنة مدينة الناصرية مركز المحافظة".وأكد الجابري انه "مع تسجيل هذه الإصابات يكون مجمل الموقف الوبائي لمحافظة ذي قار منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم 96 اصابة منها 72 حالة شفاء واربع وفيات".

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