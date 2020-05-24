مسؤول روسي: واشنطن تحاول زعزعة استقرار الوضع في روسيا

2020/05/24 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة استقرار الوضع في بلاده من أجل الحفاظ على مركزها المهيمن في العالم عن طريق ضخ معلومات خاطئة عن الوضع بشأن فيروس كورونا في روسيا، وشعبية السلطة الروسية.وقال فولودين – في بيان للمكتب الصحفي التابع لمجلس الدوما الروسي، اليوم الأحد […]

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