اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/05/24 | 21:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، ان ” نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اكد اصابة اربعة اشخاص بفيروس كورونا في المحافظة ” .وذكر بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اثنين من المصابين هما من قضاء سوق الشيوخ […]

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