انكسار مساواة النوع على صخرة الفكر الذكوري - يامنة كريمي

2020/05/24 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يامنة_كريمي انكسار مساواة النوع على صخرةالفكر الذكوري يامنة كريمي سجال حاد يدور في الآونة الأخيرة حول إطلاق أسماء مشرقية، سلفية متطرفة على بعض أزقة مدينة تمارة المغربية.



الأمر الذي أثار ثائرة فئة عريضة من المغربيات والمغاربة لأنهم لم يستسيغوا أن يقوم الموالون للتيار الوهابي المتطرف بالمغرب على استيراد أسماء عناصر من تيار الإق ......





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