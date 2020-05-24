إشتراكية عبد الناصر وما آلت إليه - ياسين المصري

2020/05/24 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري يتسم حكم الأقلية دائمًا بالهشاشة والضعف والخطأ الجسيم في حسم الكثير من المسائل السياسية الجوهرية في المجتمع، وذلك لوجود عوامل كثيرة تحول بينها وبين الحكم الرشيد.



أهم تلك العوامل على الإطلاق هو محاولة إرضاء الأقلية التي ينتمي إليها الحاكم، وكسب ولاءها.



فإذا كانت هذه الأقلية من ضباط الصف الثاني الفاشلين في الجيش، وفوق ذلك من الأغبياء الجهلة ولم تتوفر لديهم أدنى معرفة بالعمل السياسي، وليس لديهم أقل ا ......





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