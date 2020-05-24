الموقف الوبائي: الجائحة تحصد 8 أشخاص في العراق

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وذكرت وزارة الصحة في بيان، 24 آيار/مايو، أن مختبراتها أجرت 6 آلاف و503 فحوصات على نماذج جديدة، وسجلت 197 إصابة في عموم البلاد، موزعة كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 71
بغداد/ الكرخ: 63
مدينة الطب: 6
البصرة: 5
السليمانية: 8
أربيل: 8
دهوك: ٦
ديالى: 1
كربلاء: 18
الديوانية: ٣
ميسان: 1
بابل: 1
ذي قار: 4
صلاح الدين: 2
وأعلنت الوزارة، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بالفيروس 7 منها في بغداد وواحد في واسط، مقابل 153 حالة تماثلت للشفاء.
وارتفع مجموع الحالات المؤكدة في البلاد، إلى 4 آلاف و469، تماثل للشفاء 2738 شخصًا، وتوفي 160، فيما يخضع للحجر والعلاج 1571 شخصًا في عموم البلاد.
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