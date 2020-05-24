2020/05/24 | 21:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الأحد، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع أعلى حصيلة وفيات يومية بالوباء.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 24 آيار/مايو، أن مختبراتها أجرت 6 آلاف و503 فحوصات على نماذج جديدة، وسجلت 197 إصابة في عموم البلاد، موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 71

بغداد/ الكرخ: 63

مدينة الطب: 6

البصرة: 5

السليمانية: 8

أربيل: 8

دهوك: ٦

ديالى: 1

كربلاء: 18

الديوانية: ٣

ميسان: 1

بابل: 1

ذي قار: 4

صلاح الدين: 2

وأعلنت الوزارة، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بالفيروس 7 منها في بغداد وواحد في واسط، مقابل 153 حالة تماثلت للشفاء.

وارتفع مجموع الحالات المؤكدة في البلاد، إلى 4 آلاف و469، تماثل للشفاء 2738 شخصًا، وتوفي 160، فيما يخضع للحجر والعلاج 1571 شخصًا في عموم البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

توصيات عاجلة حول الجائحة..



الكاظمي مطالب بـ"الحزم" ودعوة إلى "ثورة"

الصحة تعلن نصب سيطرات طبية مع الأمن لإجراء فحوصات كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: الجائحة تحصد 8 أشخاص في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: الجائحة تحصد 8 أشخاص في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).