صور| الكاظمي يتجول في ردهات الحجر ويتابع إجراءات حظر التجوال

2020/05/24 | 21:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، جولة في مدينة الطب ومستشفى الشفاء، برفقة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي.

أجرى الكاظمي جولة في مدينة الطب ومستشفى الشفاء في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، 24 آيار/مايو، أن الزيارة جاءت "للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدّمة للراقدين وإجراءات مواجهة جائحة فايروس كورونا وطرق الوقاية المتبعة".

وبدأ الكاظمي، وفق البيان، جولته بزيارة عدد من الأطفال الراقدين في مدينة الطب واطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة، ووتوجّه بعد ذلك الى مركز الشفاء التخصصي للأزمات وتفقد عددًا من الراقدين فيه.

وناقش الكاظمي، مع الكادر الطبي "تطورات جائحة كوفيد 19، والإجراءات المتخذة لمكافحتها وحثهم على بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين"، مقدّما التهاني "لجميع العاملين في المؤسسات الصحية بمناسبة حلول عيد الفطر"، كما أشاد "بالجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الطبية والتمريضية والجهات الساندة".

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية تنفيذ حظر التجوال الشامل، على حد تعبير البيان، فيما أظهرت صور نشرها المكتب الإعلامي دخول الكاظمي إلى ردهات الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا.

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