الصحة العالمية: كورونا “مختلف” في أفريقيا،،نسب إصابات صادمة!

2020/05/24 | 21:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاحد، نتائج بحوث ميدانية اجرتها منظمة الصحة العالمية على طبيعة انتشار وباء كورونا في قارة افريقيا، مقارنة مع حالة الفيروس في قارة أوربا.وقالت المنظمة في بيانات نقلتها شبكة “سكاي نيوز”، انه “بسبب الاختلافات في العمر ، لم تشهد افريقياً ارتفاع أعداد الإصابات المدمرة للعديد من البلدان […]

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