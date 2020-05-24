الكاظمي يوجه بتشديد اجراءات الحظر الشامل

2020/05/24 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، بتشديد اجراءات حظر التجوال في البلاد مع ارتفاع اعداد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا.

وذكر بيان مقتضب عن مكتب الكاظمي ان الاخير يوجه الأجهزة الأمنية بتشديد اجراءات الحظر الشامل.

أعلنت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع، يشمل عطلة عيد الفطر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وسجل العراق منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي ٤٤٦٩ اصابة بفيروس كورونا،ارتفعت وتيرتها خلال الايام الماضية

لكن عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي قال اليوم الاحد لوكالة شفق نيوز، إن التصاعد الكبير في اعداد حالات الإصابة فيروس كورونا جاء نتيجة توسيع الجهود للرصد الوبائي وزيادة عدد الفحوصات في المسح الميداني، حيث تضاعفت اعدادها باليوم الواحد مقارنة بالأيام السابقة، مشيرا إلى أن "عدد الذين كان يتم فحصهم بالمئات، أما الآن وصل إلى ستة ألاف.

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