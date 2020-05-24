2020/05/24 | 21:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، 99 ألف حالة.

تتمة ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 99 ألف حالة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 99 ألف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).