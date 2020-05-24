2020/05/24 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمة في الموصل.. طفلة تتعرض للقتل على يد قريبها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة في الموصل.. طفلة تتعرض للقتل على يد قريبها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة في الموصل.. طفلة تتعرض للقتل على يد قريبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).