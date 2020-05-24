2020/05/24 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يسر أسرة وكالة “العهد نيوز” أن ترفع أسمى آيات التهاني وأرق التبريكات، إلى المسلمين عامة والعراقيين على وجه الخصوص، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجية من الله عز وجل أن يمن على الجميع برحمته الواسعة، وأن يسبغ ثوب الصحة والسلامة على الشعب العراقي الصابر، وأن يبارك بالجهود المبذولة من قبل الطواقم الصحية المجاهدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العهد نيوز تهنئ بمناسبة عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العهد نيوز تهنئ بمناسبة عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).