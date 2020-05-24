مقتل ثلاثة انتحاريين باشتباكات مسلحة شرقي الفلوجة

2020/05/24 | 21:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..افاد معاون لواء 27 للحشد الشعبي ابو حيدر الطليباوي، الاحد، بان ثلاثة انتحاريين من عصابات داعش الاجرامية قتلوا باشتباكات مسلحة شرقي مدينة الفلوجة.وقال الطليباوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “ثلاثة انتحاريين من عصابات داعش الاجرامية يرتدون احزمة ناسفة فجروا انفسهم بعد اشتباكات مسلحة مع قوة من لواء 27 للحشد الشعبي […]

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