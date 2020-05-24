ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر إلى 600

2020/05/24 | 21:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 8 وفيات و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 600 والإصابات إلى 8306.وقالت الوزارة إن 152 مصابا بالفيروس تماثلوا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 4578.وتعد معدلات الإصابة والوفاة لهذا اليوم متقاربة إلى حد ما مع المعدلات […]

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