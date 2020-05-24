صحة كربلاء توضح تفاصيل الحالات الـ 18 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/05/24 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

اصدرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، توضيحا لتفاصيل الحالات الـ 18 المؤكد اصابتها اليوم بك...





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