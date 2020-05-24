صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لحالتي وفاة و 63 اصابة سجلت اليوم بفيروس كورونا

2020/05/24 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضح مدير صحة الكرخ، جاسم الحجامي، الاحد (24 أيار 2020)، التوزيع الجغرافي لحالتي وفاة و 63 اصابة سجلت اليوم بفيروس كورونا في جانب الكرخ.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إنه "اليوم فقدنا مريضين للاسف الشديد بعد معاناة في ردهات الانعاش الحالة الاولى رجل (م ع أ) من سكنة السيدية محلة 821ز 31 والحالة الثانية امرأة( ر ع) من سكنة جانب الرصافة/ الشعب / الثعالبة محلة 363ز 57، ولدينا ايضا حالات في الانعاش بينهم احد الاطباء الاختصاص".

واضاف البيان "السيدية/محلة 821، والخضراء/محلة/ 63، والشالجية الزراعي محلة 405، والغزالية/ محلة 657، والمنصور/محلة 613و 615، والكاظمية/محلة 423و421، وحي الجهاد /محلة 891، والعطيفية/محلة 409، والحرية/ محلة 424و 4158، و حي الجوادين /محلة 620، وحي الاندلس/محلة617و611، والوشاش/محلة615، وحي الاعلام/محلة 855، والسويب/محلة 871، والعامرية/محلة634و 636، والحارثية/محلة 211، والشعلة الاولى/محلة 448، والتاجي/ابو عظام/قرية رشيد اليوسف، وابو غريب/قرية الذهب الابيض/قرب جامع الامام علي".

بغداد اليوم- المثنى

افاد مصدر طبي من محافظة المثنى، الاحد، بتسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في محافظة المثنى سجلت 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

واضاف أن &

بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير تحليلي لوزارة الصحة البريطانية، "فاجعة" نتجت عن مباراة ليفربول الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال تحليل الوزارة إن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد التي أقيمت على استاد أنفيلد،

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أمستردام الهولندية، أن مناعة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد تستمر لمدة 6 شهور فقط، وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية.

ووفقاً للدراسة الجديدة فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالفي

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